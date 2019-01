La famille du  Zoo sauvage de Saint-Félicien s’agrandit

Les nouveaux pensionnaires seront accueillis en grand alors que l’établissement rénove actuellement l’habitat des loups situé dans les sentiers de la nature.

Un million de dollars sont investis pour agrandir leur milieu de vie et des montagnes seront ajoutées pour permettre au public de mieux les observer.

Quand on bâtit un nouvel habitat, ce qui est important, c’est de s’organiser, de tricher un peu pour rendre les animaux visibles parce que les gens aiment bien voir les animaux. Ici, la philosophie, c’est de dire prenez un peu plus temps et les animaux vont être visible. On va faciliter ça. On va faire des montagnes qui vont être tout près du train, les animaux vont pouvoir être beaucoup plus près qu'auparavant , explique Danny Gagnon, directeur des collections vivantes du zoo.

Les travaux sont en cours pour accueillir la meute cet été. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

La direction du zoo veut créer un environnement le plus naturel possible.

C’est notre objectif que les animaux aient vraiment des comportements naturels et c’est ça qui est beau, qui donne la chance aux visiteurs de voir vraiment des choses inusitées. Avec les nouveaux individus que nous allons recevoir, on va les laisser avoir une portée et là on va pouvoir voir les comportements des parents dans l’élevage des jeunes alors c’est tout ça qu’on veut être capable de montrer dans un environnement qui est la nature , souligne Christine Gagnon, directrice de la conservation et de l’éducation au zoo.

Les nouvelles bêtes pourront être observées dès cet été.

D’après les informations de Mélissa Savoie-Soulière