Une adolescente blessée arrive à s’enfuir d’un véhicule et de ses cinq agresseurs

Après avoir été enlevée et frappée à la tête à plusieurs reprises vendredi, une jeune femme a réussi à s'enfuir d'un véhicule et à chercher du secours dans un dépanneur sur l'autoroute 3 à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

Les employés d’un dépanneur ont eu toute une surprise vendredi alors qu’une adolescente de 17 ans est entrée en sang et en criant dans le commerce. Blessée à la tête et aux mains, elle venait de s’enfuir d’un véhicule et de ses cinq agresseurs.

L’enquête de la police a déjà permis de déterminer que la victime a été emmenée dans une Hyundai Tucson bleue immatriculée en Nouvelle-Écosse (GGA 153) vendredi. Au moment où elle est entrée dans le véhicule, il y avait une femme au volant et trois autres personnes à l’arrière.

Les agresseurs ont commencé à frapper la jeune fille dans le véhicule en mouvement, mais se sont arrêtés à plusieurs endroits. Ils l’ont parfois traînée à l’extérieur la Hyundai, l’ont jetée par terre et l’ont frappée à la tête à coups de pied pour ensuite la ramenée dans le véhicule en la tirant par les cheveux. À un certain moment, une autre personne les a rejoints dans le véhicule, portant à cinq le nombre d’agresseurs.

Lorsqu’ils se sont arrêtés à un dépanneur sur l’autoroute 3 à Yarmouth, la victime, qui se trouvait entre deux personnes sur le siège arrière, a pu fuir le véhicule, se rendre dans le commerce en courant et obtenir de l'aide.

Un employé a appelé le 911. Des policiers et des ambulanciers se sont rendus sur place et la jeune fille a été transportée à l’hôpital.

La victime connaît ses agresseurs. Un des suspects a été arrêté le soir même et deux femmes ont été arrêtées en fin de semaine. Les deux autres suspects ont été arrêtés lundi matin.

L’enquête se poursuit.