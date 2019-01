Une adolescente donne 2000 paires de bas à des sans-abri de Winnipeg

Une adolescente de Moosehorn au Manitoba a déposé des milliers de paires de bas à un refuge de Winnipeg jeudi dernier, afin de procurer un peu de chaleur aux personnes défavorisées et sans-abri de la capitale.

Faith Nickel, 16 ans, a récolté 1946 paires de bas et environ 100 vêtements d'hiver, notamment des tuques, des bottes, et des mitaines.

Les dons proviennent de commerçants et d'habitants de sa petite communauté située à environ 200 km au nord-ouest de Winnipeg.

L'élève de 10e année a remis les bas à l'organisme Siloam Mission, et les vêtements à un refuge pour mères.

« Ça fait toujours du bien de savoir qu'on aide les personnes qui ont besoin d'aide », affirme la jeune fille

C’est la quatrième année que Faith Nickel organise une telle récolte.

C’est après avoir assisté à un évènement la journée UNIS (WE Day) quand elle était en 7e année - une initiative qui a pour but de souligner l'engagement social chez les jeunes et les inspirer davantage - que l’adolescente a décidé qu’elle voulait faire une différence.

« J'ai décidé que je voulais aider les gens », raconte-t-elle.

Son don de vêtements cette année est le plus important qu’elle ait réalisé jusqu'ici.