Le Fatbike gagne en popularité dans la région de Québec

Le réseau de sentiers de Fatbike Empire 47, à Lac-Delage, enregistre, pour l'instant, une hausse de 50 % par rapport à l'année passée. Il faut dire aussi que la saison a commencé trois semaines plus tôt cette année, en raison de la météo.

« Il y a de moins en moins de périodes mortes cet hiver, même les journées de semaine. Les gens maintenant prennent congé pour venir rouler la semaine. On reçoit aussi des écoles et des groupes d'entreprises », raconte le directeur général d'Empire 47, Christian Déry.

Le centre accueille généralement un minimum de 300 adeptes de vélos à roues surdimensionnées par jour durant les de fin de semaine. Les grosses journées, c'est 500 personnes qui viennent parcourir les 40 kilomètres de sentiers en forêt.

Empire 47 a loué 4150 Fatbike l'hiver dernier. L'entreprise prévoit dépasser ce nombre cette année. Plus de 700 abonnements annuels sont déjà vendus.

Les adeptes sont de plus en plus nombreux. C'est le cas de Jean-François Poulin, qui fait du Fatbike avec sa conjointe et leur fille de 16 mois, qu'il tire dans un traîneau adapté pour l'occasion.

« On est des adeptes de vélo de montagne depuis plusieurs années. C'était de joindre cette passion-là à l'hiver. On peut maintenant faire du vélo 4 saisons », raconte Jean-François Poulin.

Le directeur général d'Empire 47 croit que la popularité croissante du Fatbike s'explique en partie par l'essor du vélo de montagne dans la région de Québec.

« Les gens reviennent à l'aventure, reviennent à la forêt. Avec le vélo de montagne qui est très fort dans la région de Québec, le Fatbike fait juste profiter de cette aspiration naturelle là », observe-t-il.

Un sport accessible

Le Fatbike est aussi plus accessible que le vélo de montagne, selon les adeptes. Il est moins dispendieux, demande moins d'entretien et est plus facile à pratiquer.

Jean-François Poulin a initié son père, un homme dans la soixantaine, au vélo à roues surdimensionnées.

« Les pistes sont faciles, l'atmosphère est agréable. On a un chalet chauffé et les pistes sont entretenues de façon exceptionnelle », dit-il.

La saison de Fatbike devrait se poursuivre jusqu'au début avril dans la région.