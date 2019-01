Baisse des ventes de maisons à Regina et à Saskatoon en 2018

Les ventes de maisons ont baissé de 7 % dans la région de Regina et de 5 % à Saskatoon en 2018, informent les associations d'agents immobiliers des deux villes.

Avec 3032 ventes de maison enregistrées en 2018, la région de Regina a connu sa pire année depuis 2005, indique l’Association des agents immobiliers de Regina. Les prix des maisons ont, de plus, baissé d’environ 5 % sur un an.

À Saskatoon 3329 résidences ont été vendues, un nombre en baisse pour une quatrième année de suite. Dans cette région, les prix ont diminué de 3,4 % en un an.

Des conditions économiques plus difficiles

Selon le PDG de l’Association des agents immobiliers de la région de Saskatoon, Jason Yochim, l’une des principales raisons à l’origine de cette baisse des ventes est la modification des règles fédérales sur les prêts hypothécaires, survenue en 2018.

Par exemple, les acheteurs qui optent pour le versement d’une mise de fonds initiale de 20 % et plus sur le prix total de leur achat doivent se soumettre à une simulation de crise plus rigoureuse avant d’obtenir un prêt

« C'est devenu plus difficile pour les acheteurs d’emprunter le montant qu’ils veulent. Ça a donc poussé des acheteurs à quitter le marché, ou ça les a amenés à acheter une propriété dans une fourchette de prix plus basse », interprète-t-il.

Cette faiblesse du marché immobilier dans la province s’expliquerait aussi par des conditions économiques instables qui minent la confiance des consommateurs, selon l'Association.

« Je pense que c’est lié à un manque de confiance de la part des consommateurs. Quand vous ne voyez pas une économie solide ni de création d’emplois, les gens ont tendance à se retenir et à ne pas [acheter] », ajoute Jason Yochim.

Il estime que les prix pourraient continuer à baisser en 2019, donnant de meilleures perspectives aux premiers acheteurs d’une propriété.