Isolement cellulaire : Ottawa doit revoir sa loi d'ici juin

Dans sa décision du 17 janvier 2018, le juge Peter Leask de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait d’abord donné un an au gouvernement fédéral pour revoir cette loi et prévoir des limites strictes à l’isolement carcéral afin qu’il ne soit plus indéfini. Il avait conclu qu'il s'agissait d'une pratique inhumaine et cruelle, pouvant causer de graves séquelles psychologiques.

Plus tard, le gouvernement fédéral a toutefois contesté cette décision. Il a notamment plaidé que cette pratique était raisonnable et nécessaire pour assurer la sécurité des détenus.

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait indiqué à l'époque que son gouvernement étudiait le jugement, mais qu'il était « prêt à répondre aux besoins des plus vulnérables au sein du système correctionnel fédéral ».

Le cabinet du ministre avait expliqué qu'il était plus prudent de faire appel en Colombie-Britannique, parce que l'Association canadienne des libertés civiles a porté en appel un autre jugement, prononcé en Ontario, qui n'invalidait pas l'isolement préventif tant qu'il ne dépassait pas cinq jours.

Le gouvernement souhaitait ainsi obtenir plus de clarifications des pouvoirs judiciaires.

Le gouvernement fédéral accusé de double discours

L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCLA) avait de son côté accusé Ottawa de faire preuve de deux poids deux mesures dans cette affaire, contestant d’une part le jugement de la Cour suprême de la province, et déposant d’autre part un projet de loi sur l’élimination de la pratique.

Dans un communiqué, la BCLA dit attendre la décision finale de la Cour d’appel dans cette affaire, mais ajoute que l’annonce de lundi indique clairement que les conditions d’isolement cellulaire dans les prisons doivent changer immédiatement.