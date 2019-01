Le Parti québécois en Abitibi-Ouest en deuil de son président

M. Massicotte était impliqué depuis de nombreuses années au Parti québécois. Il était président de l'exécutif en Abitibi-Ouest depuis une dizaine d'années.

C'est sûr que Gabriel va nous manquer et ça nous a donné un choc d'apprendre sa mort , témoigne le président par intérim, Paul Gagné.

Paul Gagné assure la présidence du parti par intérim. Photo : gracieuseté

Selon lui, M. Massicotte était un homme de conviction et soucieux de sa collectivité.

Je pourrais dire qu'il a vraiment bien représenté le PQ dans Abitibi-Ouest et au niveau national, durant les instances , raconte M. Gagné.

De plus, c'était un homme qui avait des capacités de pédagogue. Il prenait le temps pour expliquer et faire comprendre aux gens certains sujets qui pouvaient être plus complexe , ajoute-t-il.

Les derniers adieux à M. Massicotte auront lieu le mercredi 9 janvier, aux Maisons funéraires Blais d'Amos.