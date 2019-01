L'émission jeunesse Canot cocasse passe en format animé pour sa 3e saison

La troisième saison de Canot cocasse a été lancée lundi sur la chaîne de télévision Unis TV. Et pour la première fois cette année, l'émission pour enfants sera aussi présentée sur les ondes de Radio-Canada au printemps 2019.

« J’étais un peu inquiet […], mais je pense que les premiers résultats sont très, très positifs », affirme Charles Clément, producteur et réalisateur pour la compagnie de production Manito Média.

Cette année encore, tante Viola, les intrépides Max et Tibo et leurs amis Julie, Pam et Nico se retrouvent au Camp Manitou pour 13 épisodes de 22 à 24 minutes.

« C’est super plaisant de me réveiller un matin comme ça et voir tout ce beau travail à la télévision, affirme Charles Clément. On est très fiers du beau travail de tout le monde. »

Changement important cette année : l’émission jeunesse passe en format animé, pour faciliter la traduction.

« Quand c’est animé, c’est plus facile de créer des versions en japonais, en portugais, en espagnol et j’en passe », explique Charles Clément.

Bien qu’aucune entente n’ait été conclue jusqu’à maintenant pour des ventes à l’international, l’équipe de production se dit optimiste quant aux possibilités qui se présenteront.

Charles Clément souhaite que l’émission devienne un incontournable pour les enfants de 5 à 7 ans, mais aussi pour les parents.

« C’est aux parents qu’il faut dire qu’il y a une nouvelle émission devant laquelle ils peuvent planter leurs enfants pour se détendre un peu dans la journée », ajoute-t-il.

Selon Manito Média, la saison 4 de Canot cocasse est en production dès maintenant, avec une diffusion prévue sur Unis TV et Radio-Canada en 2020.

« On est déjà presque au tiers dans notre voyage de la quatrième saison de Canot cocasse, affirme Charles Clément. Il reste beaucoup d’histoires à raconter sur les voyageurs du camp Manitou. J’espère que ce sera une série qui pourra durer encore pendant bien des années. »