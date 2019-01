Vision zéro : la majorité des conseillers ne voulaient pas consulter la population

Le document est un procès-verbal partiel d’une séance de travail des conseillers municipaux tenue avant la séance du conseil municipal du 6 novembre, lors de laquelle le projet « Vision zéro » a été adopté.

Ce qu’on voulait voir, c’était l’ambiance qu’il y avait au sein du conseil lors de ces discussions qui ont précédé le vote du 6 novembre, indique l’opposant Stéphane Guay, qui prône la tenue d’une consultation publique sur le projet. Ce qu’on voulait voir, c’était ce que pensaient les conseillers de la consultation.

Le document, qui a été publié sur Facebook, démontre que les conseillers Mariannick Mercure, Claude Ferron, Denis Roy, Pierre-Luc Fortin, François Bélisle, Luc Tremblay et Pierre Montreuil étaient contre l’idée de tenir une consultation citoyenne. Certains préféraient plutôt une séance d’information.

Le verbatim indique que Mariannick Mercure, l’une des instigatrices du projet, croit que puisqu’il s’agit d’une question de sécurité, il serait contre-indiqué de consulter les citoyens étant donné que cela pourrait empêcher l’atteinte de l’objectif.

Les conseillers Maryse Bellemare, Daniel Cournoyer, Valérie Renaud-Martin et Dany Carpentier voulaient la tenue d’une consultation publique. Deux d’entre eux, Daniel Cournoyer, Valérie Renaud-Martin, ont ensuite voté contre le projet.

Ces informations confirment certaines appréhensions de Stéphane Guay.

Ce qu’on a comme sentiment, c’est que c’est un projet arrêté, qui va de l’avant, dit-il. On se fait dire dans les dernières semaines que ce n’est pas ça, que c’est prévu qu’il y ait une consultation et qu’on va prendre le pouls de la population correctement en février prochain via des forums. Ce texte-là vient donner du poids à nos prétentions.

On voit clairement qu’il y a des intentions qui étaient là, des intentions qui faisaient en sorte qu’on ne veut pas aller consulter. Stépahne Guay, opposant au projet « Vision zéro »

À la lumière de ces informations, Stéphane Guay indique qu’il a certaines craintes quant à la portée qu’auront les consultations prévues à la fin février. Un groupe d’opposants a d’ailleurs mis sur pied un sondage de quelques questions qui a été rempli par près de 900 répondants jusqu’à présent. Les résultats pourraient être présentés lors des consultations publiques le mois prochain.

En adoptant le projet Vision zéro , le conseil municipal s’est en effet engagé à tenir des forums et des consultations « sur les modes d’application des différentes mesures proposées ». Pour Mariannick Mercure, il n’y a jamais eu de confusion quant aux intentions du conseil.

Pour moi, c’est clair qu’on ne consulte pas à savoir si oui ou non on sécurise les rues, mais on y va avec le comment. Il y a des centaines de mesures, lesquelles on choisit? , précise la conseillère du district des Forges.

La conseillère indique qu’il est de la responsabilité de la Ville d’adopter des projets de sécurité routière comme « Vision zéro ». Elle ajoute qu’en ce qui concerne les mesures d’applications, comme la diminution de la limite de vitesse, le conseil municipal se montre ouvert aux avis des citoyens.