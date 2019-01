L’Université du Cap-Breton accueille des centaines d’étudiants internationaux de plus

Comme plusieurs d’entre eux, Jacqueline Karoro, du Zimbabwe, est arrivée à l’aéroport de Sydney en fin de semaine. Quelle est sa première impression du Cap-Breton? « Il fait très froid », dit-elle.

La jeune femme est arrivée préparée, en portant un manteau d’hiver. Elle dit avoir choisi l’Université du Cap-Breton en partie parce que les droits de scolarité sont moins élevés que ceux en Ontario et en Alberta.

Elle aime aussi le fait qu’il s’agit d’une université de petite taille. Provenant elle-même d’un petit pays, explique-t-elle, elle ne souhaitait pas faire ses études dans une grande ville très animée.

Jacqueline Karoro, du Zimbabwe, vient de s'inscrire à l'Université du Cap-Breton comme environ 500 autres étudiants internationaux. Photo : CBC/Holly Conners

Plusieurs nouveaux arrivants proviennent de pays africains, d’autres arrivent de Chine, mais la majorité est originaire de l’Inde.

L’étudiante indienne Rujul Bhatt est arrivée au Cap-Breton jeudi dernier. Le fait que l’université comptait déjà beaucoup d’étudiants internationaux l’a beaucoup aidé à prendre la décision de s’y inscrire. Elle se sent moins dépaysée et la bienvenue parmi eux, explique-t-elle.

L’Université du Cap-Breton connaît une forte croissance du nombre d’inscriptions d’étudiants internationaux depuis un an et demi. Leur nombre a plus que doublé l’an dernier, de 893 à 1923.

C’est le fruit d’efforts d’efforts de recrutement menés dans certains pays ces dernières années, affirme John Mayich, directeur des affaires étudiantes.

Le succès comprend aussi des défis à relever, notamment celui du logement pour tous ces nouveaux étudiants.

L’étudiant indien Sukhwant Singh est arrivé au Cap-Breton le lendemain de Noël et il a dû partager une chambre à l’étroit avec quelques camarades en attendant de trouver un logement. Et il n’a toujours pas accès à Internet, déplore-t-il.

L’Université a embauché un coordonnateur pour aider les étudiants à trouver un logement. Elle a aussi un partenariat avec le service d’autobus Transit Cap-Breton pour leur transport, et avec Nouvelle-Écosse au travail pour leur recherche d’emploi à temps partiel.

Quant à la suite des choses, l’Université va faire une étude pour déterminer si elle peut soutenir une telle croissance de sa population étudiante, ajoute John Mayich. Il s’agit de mieux connaître la capacité d’accueil avec les programmes d’étude et le personnel actuels.

D’après un reportage de Holly Conners