De nouveaux joueurs qui font le bonheur des Foreurs et des Huskies

Les dirigeants des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or se réjouissent de leurs plus récentes acquisitions. Les 2 formations ont fait des transactions ce week-end pour compléter leur alignement.

Le directeur général et entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, affirme que le plan de l'équipe a été respecté. Ils souhaitaient obtenir un défenseur de premier plan et du renfort à l'attaque, ce qui a été fait. Rouyn-Noranda a fait l'acquisition de l'attaquant Joël Teasdale de l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Mario Pouliot a ensuite procédé à une transaction à 3 équipes pour obtenir le défenseur du Titan d'Acadie-Bathurst, Noah Dobson. Il a toutefois dû sacrifier l'espoir de 16 ans William Dufour pour l'obtenir ainsi que de nombreux choix de repêchage.

J'ai été son entraîneur l'an dernier, c'est vraiment le meilleur défenseur de la ligue, dans mon esprit il n'y a aucun doute. C'est un patineur d'exception, un joueur très calme avec la rondelle, une très bonne première passe et c'est un gars qui défend très bien Mario Pouliot, Directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda

Le directeur général des Foreurs de Val-d'Or, Pascal Daoust a été moins actif. Il a toutefois fait l'acquisition de l'attaquant de 19 ans, Peyton Hoyt, de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ce vétéran sera un excellent exemple pour les jeunes joueurs des Foreurs selon Pascal Daoust.

Il vient nous ajouter de l'expérience, de la profondeur, une éthique et un ADN que les gens de Val-d'Or vont apprécier, que certains adversaires apprécieront moins, on a la conviction qu'on fait un pas de l'avant et qu'on va faire vieillir et encadrer nos jeunes de la bonne façon.

Les 2 équipes seront sur la route au cours de la prochaine semaine. Les partisans des 2 formations pourront voir leurs nouveaux joueurs en action à l'aréna Iamgold de Rouyn-Noranda le 17 janvier alors que les 2 équipes vont s'affronter.