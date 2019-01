Un cardinal français accusé d’avoir protégé un prêtre pédophile

Il s’agit du plus important procès organisé à ce jour en France concernant le scandale des prêtres pédophiles.

Le cardinal Philippe Barbarin, qui est âgé de 68 ans, et d’autres dirigeants de l’Église ont comparu lundi devant un tribunal de Lyon. On leur reproche de ne pas avoir protégé les enfants des agressions du père Bernard Preynat.

Le responsable des dossiers d’agressions sexuelles au sein du Vatican, le cardinal Luis Ladaria, fait partie des accusés, mais il ne comparaîtra pas puisque le Vatican a invoqué son immunité diplomatique.

Le cardinal Barbarin a pris place au premier rang. Il a ensuite semblé prier pendant que le juge lisait la longue liste des accusations qui pèsent contre lui et les autres. Les avocats de la défense ont utilisé des arguments procéduraux pour tenter de faire dérailler le procès.

Neuf personnes qui prétendent avoir été agressées par le père Preynat dans les années 1980 et 1990 sont à l’origine de ce procès. Elles espèrent que cela forcera la hiérarchie de l’Église catholique française à rendre des comptes pour avoir fermé les yeux sur ses agissements.

François Devaux, un des plaignants et victime présumée du père Preynat, s'adresse aux médias à son arrivée au procès du cardinal Philippe Barbarin, à Lyon. Photo : The Associated Press / Laurent Cipriani