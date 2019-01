Les esprits pourraient s’échauffer sur le site d'un campement anti-gazoduc en C.-B.

Des membres de la Première Nation Wet'suwet'en ont mis en place ce campement en décembre dernier, pour empêcher les travaux de construction du gazoduc Coastal GasLink qui doit s’étendre sur quelque 700 kilomètres et traverser leur territoire. Ils l’ont établi à la suite d’une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique autorisant le début des travaux.

Nous ne les voulons pas sur le territoire Wet'suwet'en. Chef Madeek (Jeff Brown), chef héréditaire du clan Gidimt'en de la Première Nation Wet'suwet'en

La Première Nation estime que la compagnie n’a pas l’autorité pour construire l’oléoduc et fait valoir qu’elle n’a pas obtenu le consentement de ses chefs héréditaires. De son côté, TransCanada soutient avoir signé des ententes avec toutes les Premières Nations le long du tracé du pipeline, qui vise à acheminer du gaz naturel liquéfié vers le terminal de LNG Canada à Kitimat.

Au cours des derniers jours, des agents de la GRC ont pris des chambres dans un hôtel de Houston, la municipalité la plus proche du campement, et des opposants et leurs supporteurs craignent maintenant que les esprits s’échauffent et qu’il y ait des affrontements.

La GRC a donné peu de détails sur la manière dont elle entend intervenir, mais a souligné que sa préoccupation principale pour faire respecter l’injonction était la sécurité du public et des agents de police et la préservation du droit de manifester pacifiquement, selon les termes de l’injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Le ministre des Forêts, des Terres, des Opérations relatives aux ressources naturelles et du Développement rural de la province, Doug Donaldson, a visité le campement autochtone dimanche et a offert une boîte de biens. Il a soutenu qu'il s'entretiendrait avec les chefs héréditaires et a laissé entendre qu'il les appuyait, selon une membre du clan Gidimt'en​, Molly Wickham. Le politicien n'a toutefois pas parlé aux journalistes sur place.

Des manifestations en appui à la Première Nation sont prévues dans une dizaine de villes au pays, dont Vancouver, Ottawa et Montréal mardi.