Los Angeles poursuit The Weather Channel pour atteinte à la vie privée

The Weather Channel (TWC), actionnaire minoritaire de MétéoMédia, est accusé par la Ville de Los Angeles d'avoir récolté et vendu les données de géolocalisation de ses utilisateurs sans les avertir.

La plainte (Nouvelle fenêtre) , déposée au nom des citoyens de la Californie, prétend que TWC a indûment convaincu ses utilisateurs d’activer la géolocalisation dans l’application en leur indiquant que ces données serviraient uniquement à leur offrir la météo locale. Les poursuivants soutiennent que les données ont ensuite été vendues à des entreprises du milieu de la publicité ciblée et des fonds spéculatifs, le tout à l’insu des utilisateurs.

« Nous agissons pour mettre fin à cette tromperie alléguée, a déclaré vendredi Mike Feuer, l’avocat représentant la Ville de Los Angeles, dans un communiqué (Nouvelle fenêtre) . Nous alléguons que TWC fait passer les profits avant la vie privée des utilisateurs en les induisant en erreur, ce qui [permet à l’entreprise] de suivre leurs mouvements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

TWC se défend

TWC Product and Technology, une filiale d’IBM, a réfuté les allégations de la Ville de Los Angeles.

« The Weather Channel a toujours été transparent quant à l’utilisation des données de géolocalisation; nos [politiques de confidentialité] sont tout à fait appropriées et nous les défendrons vigoureusement », a indiqué à CNN Saswato Das, un porte-parole d’IBM.

Le populaire service de prédictions météorologiques américain exploite l’une des applications de météo les plus utilisées en Amérique du Nord, avec 45 millions d’utilisateurs (Nouvelle fenêtre) actifs mensuellement et plus de 100 millions de téléchargements depuis son lancement.

The Weather Channel détient également une part minoritaire des actions de MétéoMédia et de The Weather Network au Canada.

En décembre dernier, le New York Times rapportait que de nombreuses applications utilisent la géolocalisation à des fins commerciales, parfois sans en informer convenablement leurs utilisateurs. Le journal américain avait découvert que certaines personnes peuvent ainsi être localisées toutes les deux secondes, ce qui permet d’avoir un portrait extrêmement précis de leur quotidien.