Magasins de cannabis : Toronto compte 16 comptoirs illégaux, selon la Ville

Alors que la province entame une première étape dans la vente de marijuana en boutique, la Ville de Toronto enquête sur 16 comptoirs de vente illégaux. Et selon ce qu'a appris CBC News, leur fermeture pourrait s'avérer « complexe ».

Le 19 octobre dernier, soit deux jours après la légalisation, des enquêteurs municipaux avaient procédé à des perquisitions dans au moins cinq commerces jugés illégaux. Ce chiffre était de 11 trois jours plus tard.

Le conseiller municipal de Toronto Jim Karygiannis, qui est en faveur de la fermeture des comptoirs illégaux qui sont toujours ouverts, blâme entre autres la province pour la « confusion » qui règne.

Il n’y a rien de clair. Nous avons besoin de clarifier (le processus) pour les gens qui gèrent les magasins, les gens qui cherchent à acheter de la marijuana médicale ou à des fins récréatives.

Le précédent gouvernement libéral avait promis l’ouverture de 40 magasins gérés par la province dès 2018. Peu de temps après leur arrivée au pouvoir, les progressistes-conservateurs ont décidé de privatiser la vente au détail de marijuana à des fins récréatives et de permettre l’ouverture des premières boutiques le 1er avril 2019. Entre octobre 2018 et avril 2019, la seule manière de se procurer de la marijuana en Ontario reste le site web de la Société ontarienne du cannabis. Puis, en décembre, le gouvernement de Doug Ford a annoncé que seulement 25 détaillants seraient autorisés à vendre du cannabis en 2019, citant des problèmes d’approvisionnement et montrant du doigt le gouvernement fédéral pour expliquer ce problème.

Un système de loterie a été mis en place par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) pour déterminer qui obtiendra les 25 premiers permis d’exploitation.

Loterie égale pour tous?

Du 7 au 9 janvier, les entrepreneurs intéressés à ouvrir une boutique de cannabis doivent signaler leur intérêt à la CAJO. Celle-ci procédera à une loterie vendredi.

Abi Roach, la propriétaire du HotBox Cafe, qui vend des articles liés à la consommation de marijuana dans le quartier Kensington à Toronto, dénonce le processus. Selon elle, il met sur un pied d'égalité les gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine et ceyx qui se préparent depuis longtemps.

C'est un gâchis total et c'est un peu paresseux (de la part du gouvernement provincial).

Mme Roach espère elle-même obtenir un des cinq permis qui doit être octroyé à des entrepreneurs torontois.

Sur les ondes de CBC News, le ministre des Finances Vic Fedeli a défendu son plan lundi matin, en disant que « c’est la façon la plus juste de procéder ».

Il souligne qu’après la loterie, un autre processus sera en place pour octroyer les permis d’exploitation et vérifier les qualifications des candidats.

Les résultats de la loterie seront connus au plus tard samedi.