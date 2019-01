Plus de 100 plaintes contres des chauffeurs de taxi en 2018

La Ville de Winnipeg dit avoir reçu 108 plaintes contre des chauffeurs de taxi ou autres service de chauffeurs entre janvier et novembre 2018. De ce nombre, 40 plaintes visaient la compagnie Duffy's Taxi et 38, l'entreprise Unicity Taxi.

La Ville de Winnipeg est responsable de traiter toutes les plaintes concernant les taxis et les services de limousines et de covoiturage commercial, comme TappCar.

« La Direction du stationnement prend les plaintes très au sérieux et examine chaque plainte reçue dans le cadre du processus désigné », affirme Adam Campbell, porte-parole de la Ville.

La semaine dernière, une utilisatrice a accusé un chauffeur de la compagnie Duffy’s Taxi de l’avoir débarquée à plusieurs kilomètres de sa maison en plein milieu de la nuit, alors qu’il faisait -27 °C.

Jaylene Irwin, 23 ans, affirme que le chauffeur de taxi lui aurait dit qu'il avait reçu un autre appel.

La compagnie de taxi et la Ville de Winnipeg enquêtent sur cette affaire.

Selon Adam Campbell, les responsables municipaux peuvent accéder aux enregistrements du véhicule et au journal de bord du répartiteur.

La Direction du stationnement a également accès au système de vidéo embarqué du taxi. Un règlement récent exige que tous les taxis soient équipés d'une caméra vidéo.

Dans une déclaration jeudi dernier, l’entreprise Duffy's a dit regretter l’événement et affirme être en train de recueillir de l'information pour déterminer l’identité du chauffeur qui a expulsé la jeune femme et confirmer s'il travaille bien pour la compagnie ou non.

Jaylene Irwin a dû être raccompagnée chez elle par de jeunes inconnus le soir du Nouvel An. Photo : Radio-Canada

Jaylene Irwin, pour sa part, affirme être sûre à 100 % qu’il s’agissait d’un taxi de la compagnie Duffy’s.

« Si un de nos chauffeurs est impliqué dans cet incident, il sera suspendu et nous avertirons la Ville », a déclaré la compagnie, jeudi, après les événements.

Jaylene Irwin dit avoir déposé une plainte auprès de Duffy's Taxi et de la Ville.

Cependant, selon elle, la suspension ou le congédiement du conducteur n'est pas la solution. Elle souhaite davantage de réglementation et de surveillance des taxis à Winnipeg.

« Je pense simplement que tous les chauffeurs devraient être réglementés plus sévèrement et contrôlés correctement. Il doit y avoir un meilleur système, car cela se produit trop souvent », soutient-elle.

La jeune femme note que plusieurs personnes lui ont partagé des histoires similaires, y compris des femmes autochtones qui disent que cela se produit très souvent dans leurs communautés.

« Si ces conducteurs sont sans cesse suspendus et que rien ne change, les gens vont arrêter de prendre le taxi et nous allons trouver un autre moyen de transport plus sécuritaire », ajoute-t-elle.

Avec des informations de Marina Von Stackelberg