Prix du carburant : une commission à l'Î.-P.-É. invitée à être plus transparente

La commission indépendante a le mandat d'ajuster le prix de l'essence, du diesel, du mazout et du propane deux fois par mois, ou plus souvent si nécessaire.

Dans un rapport spécial publié vendredi dernier, la vérificatrice générale Jane MacAdam affirme que les décisions de l'organisme ne sont pas clairement documentées et que le processus devrait être plus transparent pour le public.

Je pense que d'après le travail que nous avons fait, il est important qu'il y ait plus de transparence et plus de documentation pour démontrer que les prix sont justes et raisonnables. Jane MacAdam, vérificatrice générale de l'Île-du-Prince-Édouard

Les provinces de l'Atlantique ont toutes une certaine forme de contrôle du prix des carburants.

Mais l'Île-du-Prince-Édouard est la seule province qui n'utilise pas de formule claire pour déterminer les prix, ce qui donne à la Commission de réglementation et d'appels le pouvoir discrétionnaire de tenir compte d'autres facteurs, notamment les variations saisonnières de la demande, les enjeux politiques des pays producteurs de pétrole et la force du dollar canadien.

Dans son rapport, Jane MacAdam conclut que les Insulaires ne sont pas suffisamment renseignés quant aux facteurs clés sur lesquels l'organisme indépendant s'appuie pour prendre ses décisions en matière de prix du carburant. Par exemple, les marges de profit approuvées pour les détaillants ou les grossistes ne sont pas rendues publiques et il n'existe pas de politique documentée pour examiner les demandes d'ajustement de ces marges.

Ajustements imprévus mal documentés

La vérificatrice générale estime que les systèmes fondés sur des formules de calcul utilisés dans les autres provinces assurent une plus grande transparence. Il est essentiel, selon elle, que la Commission de réglementation et d'appels fournisse plus d'information pour permettre au public de comprendre le bien-fondé de ses décisions.

Finalement, Jane MacAdam reproche à la commission de ne pas toujours documenter ses décisions lorsqu'elle procède à des ajustements imprévus du prix des carburants. Ces ajustements ont lieu lorsque le prix moyen sur le marché varie d'au moins quatre cents le litre sur une période de cinq jours.

La Commission de réglementation et d'appels de l'Île-du-Prince-Édouard affirme pour sa part qu’elle a déjà mis en œuvre cinq des sept recommandations de la vérificatrice générale.

Nous apportons des changements au prix [du carburant] pour nous assurer que les consommateurs paient un prix équitable pour les produits pétroliers tout en veillant à ce que les détaillants reçoivent un taux de rendement raisonnable , explique le président-directeur général de l'organisme, Scott MacKenzie, dans une déclaration écrite. Nous nous efforçons également d'améliorer nos communications afin que le public comprenne mieux les prix du pétrole.