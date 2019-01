Cauchemar pour des passagers madelinots d'Air Canada

En raison des conditions météorologiques, de nombreux passagers ont été redirigés vers plusieurs destinations, sans jamais pouvoir arriver aux Îles-de-la-Madeleine.

Samedi soir, à l'aéroport de Québec, des Madelinots ont appris qu’il y avait 4 passagers de trop pour le vol d’Air Canada en direction de l'archipel.

Un peu plus tard, l'avion n’a pu atterrir à destination en raison des mauvaises conditions météo.

L'appareil est alors revenu vers Québec, avant d'être redirigé vers l’aéroport de Bagotville, qui était fermé. Les passagers ont attendu plusieurs minutes dans l’avion sans pouvoir en sortir et ont finalement été transportés à l'aéroport de Montréal.

Vers 2 h du matin, ils ont pu entrer dans l’aéroport de Montréal, mais ils ont dû patienter jusqu’à 5 h avant de s’enregistrer pour obtenir un vol vers les Îles-de-la-Madeleine.

Le comptoir d'enregistrement d'Air Canada à l'aéroport des Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, demande des explications à la compagnie aérienne. J'ai relancé les différentes personnes-ressources d'Air Canada pour solliciter une rencontre le plus rapidement possible et tenter d'obtenir un engagement ferme et concret , dit-il.

Quelques passagers ont réussi à revenir aux îles dimanche soir, mais la plupart sont attendus lundi.

Pour le vol habituel, Air Canada a remplacé l'avion de 35 passagers par un appareil où 50 passagers peuvent s'asseoir. La compagnie a ajouté un vol de 50 passagers pour répondre à la demande.

D'après les informations de Martin Toulgoat