Sylvan Lake veut transformer ses déchets en carburant

En décembre, Sylvan Lake a signé une entente avec Fogdog Energy Solution pour la construction d’un nouveau système de traitement des déchets. La municipalité croit être en mesure d’épargner ainsi 227 000 $ par année.

Si le plan reçoit l’approbation du ministère de l’Environnement de l’Alberta, les habitants de la petite ville n’auront plus à séparer le plastique des restants de table. Les déchets et les matières recyclables seront mélangés avant d’être broyés et chauffés pour produire un mélange d'hydrocarbures que Fogdog appelle le « fluff ».

Ce mélange peut ensuite être brûlé pour produire de l’électricité ou converti en d’autres types de carburant, explique le président de l’entreprise, Marlon Lee.

« Ce n’est pas un processus dispendieux et l’énergie peut servir à faire quelque chose de positif, explique-t-il. Cette technologie peut répondre à presque tous les problèmes de gestion des déchets ».

Le système ne peut toutefois pas traiter les sols contaminés, mais il pourra recevoir les déchets médicaux issus des hôpitaux et cliniques de la région.

Si la province donne son accord, il faudra deux ans pour convertir l’actuel centre de traitement des déchets de Sylvan Lake. Le maire Sean McIntyre affirme que les réactions des résidents ont été positives jusqu’à présent. Sa municipalité est en discussion depuis plusieurs années avec l'entreprise Fogdog.

« C’est excitant parce que ça nous permet d’être à l’avant-garde de la technologie, ajoute le maire. Ça nous permet d'offrir un service dont nos résidents ont besoin, tout en nous permettant de faire une bonne action en réduisant la quantité de déchets qu’on enfouit ».