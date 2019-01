Un nouveau gardien et une victoire pour le Drakkar

Alex D'Orio, le nouveau gardien de but de 19 ans acquis ce week-end par le Drakkar de Baie-Comeau, a offert une victoire 4-1 à sa nouvelle équipe, dimanche soir, contre les Saguenéens de Chicoutimi.

L'ancien des Sea Dogs de Saint-Jean (N.-B.) a été échangé contre un choix de 12e tour en 2019 et un autre de premier tour en 2020.

Le gardien de but Alex D'Orio avec le Drakkar Photo : Drakkar de Baie-Comeau / LHJMQ

Dans cette victoire du Drakkar, le nouveau gardien de 1,91 m (6 pi 3 po) a repoussé 23 des 24 lancers dirigés vers son filet. L’ailier droit Nathan Légaré a marqué deux buts.

L’équipe s’offrait ainsi une cinquième victoire de suite, dont une quatrième sur la route. Vendredi et samedi, le Drakkar avait vaincu les Tigres de Victoriaville 5-3 et 4-1.

Fin de la période des échanges

Le 6 janvier marquait la fin de la période des échanges dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ).

En plus d’avoir mis la main sur le talentueux gardien qui est un espoir des Penguins de Pittsburgh, le Drakkar de Baie-Comeau s’est départi, durant le week-end, de Jérémie Hébert et d'Hugo Savinsky qui iront jouer à Moncton et à Drummondville.