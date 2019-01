La galette des Rois est au menu au Manitoba

Le propriétaire de la boulangerie La Belle Baguette, Alix Loiselle, indique que ses ventes de galettes des Rois doublent d’année en année. « La Galette des Rois commence à être plus en plus populaire », note-t-il.

« Ce n’est pas très traditionnel dans notre communauté franco-manitobaine », poursuit le chef pâtissier. Il explique que lorsqu’il vivait à Montréal, les galettes étaient produites par centaine. Pour s’assurer d’avoir une galette au Manitoba, il faut habituellement en commander d’avance.

La propriétaire d’origine française de la boulangerie l’Épi de blé, Nathalie Gauthier, constate aussi une hausse de la popularité de la galette. « Je trouve que de plus en plus chaque année il y a de plus en plus d’engouement, d’envie », dit-elle.

« Quand on a commencé il y a sept ans de ça, on n’en vendait pratiquement pas. En France, c’est vrai qu’on en vend des centaines [...] petit à petit, on a compris qu’il fallait éduquer, qu’il fallait aussi faire un peu de marketing, et maintenant ça fait un peu plus de sept ans et les gens sont un peu plus demandeurs », poursuit-elle.

Plus de français, plus de galettes

« Je suis française, je défends quelque part les traditions françaises », ajoute Mme Gauthier. Elle soupçonne qu’une augmentation du nombre de Français qui s’installent au Manitoba est en partie responsable de la popularité croissante de la galette des Rois.

« Il y a de plus en plus de français aussi sur le territoire manitobain, donc ça va de soi que les gens aiment bien se rapprocher de leur culture, des traditions », dit-elle.

Il n'est toutefois pas nécessaire d'être Français ni même chrétien pour manger la galette. C'est avant tout un délicieux dessert à la crème d'amande, indique Nathalie Gauthier.

« Vraiment c'est de la gourmandise, et la gourmandise, elle passe toutes les frontières », dit-elle.