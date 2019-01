Aide médicale à mourir : la bataille de Jean Truchon et Nicole Gladu

Deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables contestent les lois québécoise et canadienne qui les empêchent d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Leur cause s'amorce lundi devant la Cour supérieure du Québec. La décision du tribunal pourrait avoir une incidence majeure sur les lois actuelles.

Nicole Gladu souffre d'un syndrome post-poliomyélite et Jean Truchon de paralysie cérébrale. L'État a refusé leur demande d'aide médicale à mourir parce que, selon la loi, « leur mort n'est pas prévisible ».

Leur avocat Jean-Pierre Ménard souhaite que la loi canadienne reprenne un critère énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt Carter, c'est-à-dire que la souffrance et non pas la perspective de la mort doit être le critère d’accès à l’aide médicale à mourir.

« Le fédéral a fait une loi inspirée de Carter, mais avec un élément qui limite beaucoup, à savoir qu'il faut que la mort soit raisonnablement prévisible sans qu’on précise un délai », explique Me Ménard.

Cela a pour effet que ses clients, qui avaient droit avant à l’aide médicale à mourir, n’y ont plus droit.

« On veut faire rétablir ce droit-là tout simplement », précise l'avocat qui fait face aux procureurs généraux du Québec et du Canada dans cette affaire.

Ce procès s'annonce comme une guerre d'experts. Les procureurs du Québec et du Canada en présenteront une dizaine devant la juge Christine Baudoin alors que maître Ménard en fera entendre neuf.

La décision pourrait augmenter l'accessibilité de l'aide médicale à mourir au pays.« C'est un dossier qui a d'énormes incidences juridiques, économiques, sociales et politiques et autres. Nous, on s'occupe évidemment que de l'aspect juridique », précise Me Ménard.

Trente-trois jours sont prévus pour ce procès, qui se tiendra au palais de Justice de Montréal.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau