La salle du Pantoum renaît dans Saint-Sauveur

Alors que les petites salles pour artistes émergents se font de plus en plus rares à Québec, la salle du Pantoum s'apprête à rouvrir ses portes dans le quartier Saint-Sauveur.

L'espace, qui peut accueillir jusqu’à 120 personnes, a été revu afin d'améliorer la vue sur la scène. Exit donc la configuration « en L » de cette salle où on assiste aux concerts « en pieds de bas ».

« Pour les artistes, ce nouvel espace offre de nouvelles possibilités pour l’appropriation de la scène. […] Dans des contextes plus expérimentaux, ils pourront s’installer dans le milieu de la salle. Pour les spectacles plus populaires, il peut y avoir des configurations plus standard », explique le cofondateur du Pantoum, Jean-Étienne Collin-Marcoux.

Bien qu’il soit réservé aux artistes émergents, le Pantoum a accueilli plusieurs artistes devenus populaires. Le groupe électro pop de Québec Men I Trust y a fait ses armes et le chanteur Hubert Lenoir y a enregistré son premier album, Darlène.

Jean-Étienne Collin-Marcoux, cofondateur du Pantoum, Photo : Radio-Canada

Ça a commencé avec quelque chose de très underground. C’était un peu tout croche. Jean-Étienne Collin-Marcoux, cofondateur du Pantoum

« Ça a toujours été un peu un projet Do It Yourself venant de musiciens qui cherchaient un peu à faire leur marque dans la capitale », poursuit Jean-Étienne Collin-Marcoux.

Le complexe de création musicale, qui abrite aussi un studio d’enregistrement, va offrir une nouvelle programmation dès le 25 janvier prochain alors que le groupe Dans Brume va s’y se produire.

Des spectacles d'artistes de la relève mettront en vedette des artistes d'ici comme Simon Kearney, originaire de Québec, qui y fera le lancement de son deuxième album le 26 janvier.

Le Pantoum a été créé en 2012 et compte une centaine d'événements à son actif.