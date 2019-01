L’effet des feux de forêt se répercute sur les glaciers

Des scientifiques de l'Ouest canadien s'inquiètent de l'impact que peuvent avoir les cendres et les panaches de fumée issus des feux de forêt sur les glaciers des Rocheuses et de la chaîne Columbia.

« La surface des glaciers n’a jamais été aussi sale », affirme Ben Pelto, un scientifique qui suit depuis cinq ans l’évolution des glaciers près de Golden avec l'appui de l’Université du nord de la Colombie-Britannique.

Or, plus la surface des glaciers s’assombrit et plus elle absorbe la lumière du soleil. Sans oublier que les gros feux de forêt des dernières années dans l’Ouest, s'ils continuent, risquent d'accélérer la disparition de ces champs de glace éternelle formée par l’accumulation de neige.

Le scientifique Ben Pelto sur un glacier en Colombie-Britannique. Photo : Margaret Vore

« Quand on est en pleine saison des feux, vous pouvez même goûter la fumée dans l’eau, explique Ben Pelto. C’est vraiment dommage, parce qu’on s’attend à boire de l’eau pure, mais elle a un goût bizarre ».

Son collègue John Pomeroy, qui effectue le même travail au Centre d’hydrologie et au Laboratoire Coldwater de Canmore, en Alberta, confirme que la pollution des glaciers semble venir des feux de forêt.

« Vous pouvez suivre les panaches de fumée avec des modèles atmosphériques et observer leurs effets [sur le terrain] », dit-il.

L’année dernière, les feux de forêt ont brûlé 9450 kilomètres carrés en Colombie-Britannique. L’Alberta a connu des feux dantesques en 2016.

D'après les informations d'Allison Dempster