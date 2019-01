La STQ pourrait compenser certaines dépenses liées à l'arrêt du F.-A.-Gauthier

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, ont notamment réclamé, la semaine dernière, que de telles indemnités soient versées aux entreprises touchées.

C'est une situation délicate, c'est une demande délicate qui demande des analyses. Donc on va le faire, on est en train d'analyser tout ça. Et en temps et lieu on annoncera notre décision.

Alexandre Lavoie, responsable des relations publiques à la Société des traversiers du Québec