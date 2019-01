Opération micropuçage à Saint-Honoré

Les citoyens de Saint-Honoré ont encore un an pour faire installer une micropuce sur leurs chiens et leurs chats. Depuis le début de l'opération, la Ville estime que la réponse de la population est satisfaisante.

Au total, sur deux cliniques, 1285 animaux ont eu droit à une micropuce à Saint-Honoré.

Selon la présidente et fondatrice de SOS Stérilisation, Shirley Desbiens, il reste encore du travail à faire pour convaincre les récalcitrants.



Avec du vivant à quatre pattes, on n'a jamais un contrôle absolu. On n’est jamais à l'abri de la fameuse situation qu'on n'a pas prévue. Que ce soit une porte mal fermée par un enfant, pendant le temps des fêtes, les gens qui arrivent avec le cadeau, l'animal a peur, il se sauve.

La micropuce ne permet pas de géolocaliser l'animal.

Le lecteur ne donne qu'un numéro qu'il faut aller vérifier dans une base de données.

Le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, est satisfait de la réponse des citoyens jusqu'à présent.

On a peut-être, d'après moi […] la moitié des animaux, peut-être plus de la moitié , croit-il.

La présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires, Caroline Kilsdonk, félicite l’initiative et encourage fortement les Municipalités à adhérer à la micropuce. Elle estime que toutes les villes devraient s’y mettre.

À Saint-Honoré, deux autres ateliers de micropuçage à prix réduit seront organisés en 2019. Après quoi, les propriétaires devront aller faire poser une puce à leur animal directement chez un vétérinaire.