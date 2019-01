Une bibliothèque réinventée à La Pocatière

Les principaux intervenants de cette bibliothèque réinventée y travaillent depuis plus d'un an. L'endroit, qui n'avait pas eu de cure de rajeunissement depuis environ 25 ans, se veut rassembleur, lumineux et ouvert à tous.

Parmi les nouveautés, on y trouve des équipements de réalité virtuelle, un espace techno et un lieu d'exposition qui aura pour mission de mettre en valeur les œuvres d'artistes locaux.

La directrice des services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière, Anny Morin, présente la nouvelle identité visuelle de la bibliothèque. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour la directrice des services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière, Anny Morin, cette nouvelle bibliothèque est une façon pour les citoyens de se réapproprier leur lieu culturel.

On l'a non seulement fait avec des organismes et des citoyens, mais aussi avec nos 60 bénévoles. C'est leur lieu de travail, c'est leur environnement. C'est leur bébé, si on veut! Il fallait qu'eux aussi participent à ce beau projet. Anny Morin, directrice des services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière

À l'entrée, un immense babillard est mis à la disposition des membres pour demander ou offrir des services, des conférences ou des cours.

Déjà, à l'ouverture, on pouvait y trouver des offres pour des cours d'anglais, pour des formations sur l'utilisation de téléphones intelligents ou pour apprendre les rudiments de l'ébénisterie. Toutes ces activités sont offertes gratuitement aux intéressés.

Un homme se familiarise avec les nouveaux équipements de réalité virtuelle offerts par la bibliothèque « La Mosaïque ». Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Si l'ensemble des budgets restent à confirmer, les responsables affirment que les investissements nécessaires pour La Mosaïque se situent entre 150 000 et 200 000 dollars. Malgré cette somme, il n'y aura aucune hausse de frais pour les abonnements.

La présidente du conseil d'administration de La Mosaïque, Sylvie Dionne, était tout sourire en constatant que les visiteurs étaient ravis des rénovations de la bibliothèque.

Les commentaires sont très bons, très positifs. On a travaillé tellement fort sur ce projet, c'est vraiment une belle journée! Sylvie Dionne, présidente du conseil d'administration de La Mosaïque

Un espace réservé aux expositions mettant en valeur les artistes locaux a été aménagé. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Selon les responsables, l'un des principaux instigateurs du projet est le conseiller municipal Simon Fiset.

L'agence de marketing territorial Visages régionaux, menée par Marie-Ève Arbour et basée à Mont-Carmel, est à l'origine de la nouvelle identité visuelle de la bibliothèque.