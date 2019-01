Un couple se remet péniblement après avoir sauté du toit de leur restaurant en flammes

« La seule chose à laquelle on pense, quand ça arrive, c’est comment sortir de là », raconte Trisha Mills.

Elle et son conjoint, Bill Carmichael, sont récemment sortis de l’hôpital, où ils ont été traités pour les blessures subies lors de leur chute.

Le couple venait récemment d’acheter le restaurant Hitching Post, qui occupait un bâtiment construit en 1903 converti en restaurant dans les années 1970.

Une nuit, ils ont été réveillés par une odeur de fumée. Ils ont alors tenté de sortir de s’enfuir de leur appartement situé au-dessus de l’établissement, mais ils ont « frappé un mur de fumée », explique Mme Mills.

Du toit au sol

Leur seule issue était le toit, mais une fois rendus, le couple dit avoir senti les vibrations générées par l’incendie aux étages inférieurs.

Des voisins ont alors tenté de leur prêter main-forte à l’aide d’une échelle, mais le bâtiment était trop chaud.

Trisha Mills et Bill Carmichael ont donc lancé leur chien aux voisins qui l’attendaient au sol, puis M. Carmichael a sauté, suivi de sa conjointe.

« Je sais que [les voisins] m’appelaient, je les entendais, mais je ne voyais personne », explique la survivante.

Elle se souvient d’avoir vu les flammes se propager derrière elle, mais elle dit n’avoir aucun souvenir du saut.

Elle a atterri pieds nus sur le gravier et s’est cassé le pied, la cheville, le talon et une partie du dos. M. Carmichael s’est, quant à lui, blessé à un genou et sa cheville gauche a éclaté. « Le médecin a essentiellement dit qu’elle était réduite en poudre », confie sa conjointe.

Le couple dit avoir tout perdu dans l’incendie. Les deux survivants ont de la difficulté à se mouvoir et leur réadaptation exige de nombreuses séances de physiothérapie.

Malgré tout, ils restent optimistes. « On fait de notre mieux », soutient Mme Mills. « On essaie simplement d’avoir une vie normale. »

L’origine de l’incendie demeure inconnue.