Les fraises de la ferme Nordvie certifiées biologiques  

Le certificat de produits biologiques lui a été remis en décembre par l'organisme Ecocert Canada.

Plusieurs produits de la ferme sont déjà certifiés, mais c'est une première pour la fraise, qui représente 70 % de son chiffre d'affaires.

La copropriétaire Sylvie Côté affirme qu'il n'a pas été très facile d'obtenir la certification pour leur produit.

C'est assez compliqué de faire de la fraise biologique parce qu'elle est sensible à plusieurs maladies, insectes et n'est pas très résistante contre les mauvaises herbes. C'est un gros défi. Sylvie Côté

C'est plus simple pour nous de faire certains produits bio que la fraise. On n'a pas fait ça en seulement un ou deux ans, mais c'est plusieurs années d'efforts pour parvenir à faire une stratégie de production qui fait en sorte que toutes nos pratiques, tous les produits qu'on utilise peuvent être certifiables , explique Sylvie Côté.

Les copropriétaires de la ferme Nordvie Normand Olivier et Sylvie Coté Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Sylvie Côté espère augmenter ses ventes, mais c'est surtout en raison de ses convictions qu'elle a pris le virage du produit biologique.

Elle affirme qu'il lui faudra renouveler chaque année la demande auprès de l'organisme de certification.