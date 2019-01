Les exploits de Bianca Andreescu inspirent à la maison

Chez Tennis Canada, on anticipe déjà les retombées de la semaine de rêve qu'a connu Bianca Andreescu au tournoi d'Auckland.

Les victoires inattendues de la jeune Ontarienne contre des légendes du sport on eu l'effet d'un buzz au Canada, selon son ancien entraîneur André Labelle. C'est inspirant pour tous les jeunes à travers le pays et je pense qu'on va avoir plus de jeunes filles qui vont vouloir s'inscrire dans les clubs , indique celui qui a passé trois ans auprès d'Andreescu lors de ces années de développement.

André Labelle a supervisé le développement de Bianca Andreescu avant qu'elle accède au circuit professionnel. Photo : Radio-Canada

C'est quand même un super parcours, on est super fier d'elle. André Labelle, ancien entraîneur de Bianca Andreescu

Le jeune joueur Aidan Bissmantziounas croit que Bianca Andreescu va poursuivre sur sa lancée et connaîtra d'autres bons résultats cette année. Photo : Radio-Canada

Au centre d'excellence de Tennis Canada à Toronto, les exploits de la nouvelle star inspirent les athlètes en développement comme Aidan Bissmantziounas. Elle va devenir une superstar comme Shapovalov , explique le jeune de 11 ans.

Emmanuel Cottle a été inspiré par les performances de Bianca Andreescu cette semaine. Il a suivi plusieurs de ses matchs sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada

Je veux connaître le même succès qu'elle , dit pour sa part Emmanuel Cottle, un joueur de 14 ans qui rêve aussi de percer le circuit professionnel.

Donner le ton

Bianca Andreescu se prépare maintenant à prendre part aux Internationaux d'Australie. Avec ses récents succès, la joueuse native de Mississauga devrait pouvoir intégrer directement le tableau principal. André Labelle croit que son ancienne protégée a commencé la saison du bon pied : Je pense que Bianca a donné le ton à sa saison et je pense qu'elle a averti tout le monde qu'elle est arrivée. Soyez prêts .

Selon lui, Bianca Andreescu voudra répéter les exploits accomplis en Nouvelle-Zélande cette semaine. Grâce à victoires contre des joueuses mieux classées, il a l'impression qu'elle amorcera son parcours en Australie plus confiante et plus motivée. Et pour ce qui des projecteurs qui seront maintenant braqués sur elle, André Labelle n'est pas trop inquiet. Elle est super contente lorsque les projecteurs sont sur elle [...] Elle adore performer sur les grands terrains et c'est ça la force des grands joueurs.