La rue Elgin fermée à la circulation dès lundi

Les prochains mois promettent d'être laborieux pour les automobilistes habitués à emprunter la rue Elgin, à Ottawa, puisque des travaux d'envergure débutent dès lundi. Ils entraîneront la fermeture d'un tronçon de près d'un kilomètre entre les rues Somerset et Catherine.

Les trottoirs restent accessibles aux piétons, mais les voitures, les autobus et les vélos devront emprunter des voies de déviation pendant les travaux.

la rue s'offre une véritable cure de jouvence. Des employés de la Ville d’Ottawa procéderont notamment à l’enfouissement des fils électriques et à l’élargissement des trottoirs.

Le coût du projet est évalué à 36,3 millions de dollars, sans compter les impacts économiques des mois sans circulation automobile entre les rues Somerset et Catherine.

La carte montrant les voies fermées pendant les travaux de réfection de la rue Elgin. Photo : Ville d'Ottawa

Des travaux « nécessaires », selon des résidents et commerçants

La cure de jouvence de la rue Elgin est un mal nécessaire, selon des résidents et des commerçants du secteur. S'ils sont conscients des difficultés pour les prochains mois, ils anticipent avec joie une rue Elgin rajeunie à la fin des travaux.

Personne n'aime lorsque des changements touchent son entreprise, mais nous devons regarder vers l'avenir , a confié Joseph Eyamie, propriétaire de plusieurs commerces qui ont pignon sur cette artère, dont le restaurant Fox and Feather.

Le propriétaire du restaurant Fox and Feather de la rue Elgin, Joseph Eyamie. Photo : Radio-Canada

À quelques pas de là, le portrait est plus sombre. Nous ne sommes pas contents, mais nous ne pouvons rien faire , a déploré pour sa part Johnny Zhu, propriétaire de deux restaurants de la rue Elgin. L'homme d'affaires estime qu'il perdra au moins 10 000 $ chaque mois en raison des travaux.

François Munier, un résident du quartier, croit pour sa part que les réparations sont nécessaires. Les canalisations ont plus de 100 ans, donc il faut faire quelque chose. On sait qu'il y a eu des problèmes du côté de Hull et même ici de temps en temps , a-t-il dit.

Impacts sur le transport collectif

Par ailleurs, les circuits d’autobus 5 et 14 d’OC Transpo seront déviés pendant la fermeture des rues, indique la Ville d'Ottawa. Les autorités précisent que les abribus et les arrêts d’autobus de la rue Elgin seront temporairement déplacés le long des voies de déviation.

La dernière période de construction aura lieu entre le printemps et l'automne 2020, pour l’achèvement de la dernière couche d’asphalte, l’aménagement paysager et l’installation de l’art public, notamment.

Avec les informations de Yasmine Mehdi