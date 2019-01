Galette des Rois : une tradition qui revient à la mode à Québec

Un texte de Xavier Savard-Fournier

C’est du moins ce que rapportent plusieurs pâtissiers de la région de Québec. Depuis plusieurs années, la demande est en constante progression et la tradition semble bien ancrée.

« J’ai l’impression que chaque année ça monte. Les gens prennent ça, ils aiment ça et on voit que les ventes se développent pour ça », explique Laurent Moulin, propriétaire de la pâtisserie Les Caprices d’Axelle à Charlesbourg.

Une semaine avant la fin de sa production, M. Mounier a déjà dépassé son objectif de vente pour cette année. Plus de 200 galettes des Rois ont été vendues.

En 2018, il en avait vendu 180.

On a été étonné. On a beaucoup plus de commandes que l’année dernière. C’est une bonne chose, ça veut dire que les gens veulent ce produit-là.

Laurent Moulin, propriétaire de la pâtisserie Les Caprices d'Axelle