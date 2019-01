Problèmes avec Phénix : l'AFPC veut influencer la prochaine campagne électorale

L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) promet d'être virulente lors de la prochaine campagne. Elle relance par ailleurs sa demande de tenir une enquête publique sur le fiasco.

On est à près de trois années d’horreur avec Phénix , déplore la vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC, Magali Picard. Je ne dirai pas que c’est une année à oublier. Nous serons en élections [en 2019] et c’est clair que nos gens n’auront pas oublié.

Mme Picard rappelle que Justin Trudeau avait écrit aux fonctionnaires fédéraux dès son élection en 2015 leur disant qu’il était outré du traitement qu’ils avaient reçu du gouvernement précédent et qu’il s’engageait personnellement à travailler avec les fonctionnaires fédéraux. Or, on attend encore , déplore-t-elle.

On veut que Justin Trudeau s'engage à leur donner une paye à chaque deux semaines. Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l'AFPC

Magali Picard soutient que le bilan des conservateurs, qui ont mis en place le système de paye, est désastreux , mais que le gouvernement libéral a également ses fautes dans ce dossier.

Elle estime que quelque 80 % de ses membres ont été aux prises avec des problèmes liés à Phénix. Or, Services publics et Approvisionnement Canada indique dans sa plus récente mise à jour que plus de la moitié des fonctionnaires sont aux prises avec un problème de paye quelconque .

Des députés de la région prêts à faire face aux électeurs

Les députés de la capitale nationale se sentent directement interpellés, puisqu'une majorité de fonctionnaires habitent la région et y votent.

Le système est tellement lourd et complexe que je comprends que ça va prendre du temps. Moi, j'aimerais tellement que ça aille plus vite , indique la députée libérale fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier.

La députée libérale fédérale d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier. Photo : Radio-Canada

On a l'équipe en place et l'expertise pour le faire , croit la députée, qui dit reconnaître les coups qu'ont encaissé les fonctionnaires.