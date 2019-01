Une chauve-souris blessée au visage récupère à Regina

Une chauve-souris qui a subi de graves blessures au visage en 2018 retrouve la santé au Centre d'éducation et de réhabilitation des espèces sauvages Salthaven West, à Regina.

La grande chauve-souris brune surnommée Scarface a été sauvée par un bénévole de Salthaven West plus tôt cet hiver, après avoir été découverte à l’École communautaire St. Augustine.

Scarface devrait se rétablir complètement et être relâchée dans la nature ce printemps. Photo : Salthaven West

La directrice de Salthaven West, Megan Lawrence, dit que la chauve-souris manquait un morceau de sa bouche à son arrivée au centre.

La blessure avait déjà guéri, mais elle a laissé une profonde cicatrice.

« Nous avons déduit que, comme il ne s’agissait pas d’une blessure dévastatrice, elle avait probablement été causée par une autre chauve-souris, probablement un autre mâle dans une lutte pour le territoire », explique Megan Lawrence.

« Si la bête avait été plus grosse, comme un chat par exemple, et avait causé les lésions, la chauve-souris aurait probablement succombé à une infection ou à une blessure plus grave », poursuit-elle, en ajoutant que Scarface était docile en recevant des soins.

La chauve-souris vit actuellement avec d’autres chauves-souris mâles dans un enclos qui leur permet de se pendre, de se cacher, de grimper, de manger et boire de façon autonome.

Pas d'hibernation

Les 25 chauves-souris du centre restent éveillées durant l’hiver, au lieu d’hiberner. Elles sont nourries aux ténébrions, un insecte, tous les soirs.

Selon Megan Lawrence, les grandes chauves-souris brunes sont généralement en état d’hibernation durant l’hiver et ne migrent pas vers le sud. Il arrive donc souvent que des gens les retrouvent à cette période de l’année, en enlevant leurs décorations de Noël.

Les chauves-souris qui hibernent et qui sont laissées seules peuvent rester là où elles sont. Elles partiront d’elles-mêmes au printemps.

Celles sauvées par le Salthaven West sont quant à elles généralement relâchées dans la nature au mois de mai, en fonction des conditions météorologiques. Cela sera le cas de Scarface.

« Scarface s’adapte à sa condition et mange bien. Nous n’avons aucune raison de croire qu’il ne pourrait pas survivre dans la nature », prédit Megan Lawrence.

Avec les informations de CBC