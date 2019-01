La tempête en Basse-Côte-Nord complique les déplacements

On parle de 15 à 20 cm avec des vents de 80 km/h à 100 km/h. Robert Michaud, météorologue

Robert Michaud, météorologue chez Environnement Canada, indique que Blanc-Sablon sera plus touché, avec de la poudrerie généralisée. Les conditions se dégraderont rapidement dimanche. Au total, lundi matin, 30 cm de neige devraient être tombés au sol.

Des déplacements difficiles

Déjà, les déplacements sont difficiles dans le secteur depuis dimanche matin. La route 138 est fermée dans les secteurs de Rivière-Saint-Paul, Middle Bay et Brador en raison des conditions météorologiques hivernales.

Une partie de la route 138 est fermée en Basse-Côte-Nord. Photo : quebec511

Dès lundi matin, ce système sera affaibli. La neige deviendra intermittente, mais des vents forts souffleront pour une partie de la journée, particulièrement à Blanc-Sablon.

Une autre perturbation en chemin

Une autre perturbation, qui se développe présentement dans la région des Grands Lacs, devrait également venir toucher l'est de la province avec d'autres accumulations de neige entre mardi soir et mercredi pour la Côte-Nord et la Gaspésie, et jeudi pour la Basse-Côte-Nord.