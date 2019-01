La traverse du lac Témiscouata a plus que doublé son achalandage en 2018

Le Corégone, qui effectue la traversée du lac Témiscouata, a connu une hausse d'achalandage de plus de 250 % en 2018, selon le président de la Corporation de la Traverse du lac Témiscouata. Plus de 660 cartes-rabais, offertes aux résidents de la MRC de Témiscouata, ont été vendues. C'est environ six fois plus de ventes par rapport à 2017.