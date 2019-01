Trump évoque une barrière métallique, plutôt qu’un mur en béton

Le président américain a réitéré qu'il pourrait déclarer l'urgence nationale en fonction de ce qui se produira dans les tout prochains jours et a estimé qu'il ne pensait pas devoir revoir à la baisse les 5,6 milliards de dollars qu'il réclame pour sécuriser la frontière Sud des États-Unis.

La question du mur est au cœur de la fermeture partielle de l'administration fédérale en cours depuis le 22 décembre, le président républicain ayant rejeté un projet de loi de finances ne prévoyant pas de fonds pour la construction de ce mur.

Les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, ne veulent pas de ce projet qui a constitué l'une des principales promesses électorales de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016.

Invité dimanche matin sur NBC, le chef de cabinet par intérim de la Maison-Blanche, Mick Mulvanney, avait laissé entendre que le président Trump pourrait effectivement renoncer à construire un mur en béton à la frontière mexicaine au profit d'une barrière métallique.

« Et s'il doit renoncer à un mur en béton et le remplacer par une barrière métallique pour que les démocrates puissent dire " Regardez, il ne construit plus de mur ", cela devrait nous aider à nous déplacer dans la bonne direction », poursuivait le secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche.

L'incapacité de la Maison-Blanche et du Congrès à s'entendre a provoqué la fermeture d'un quart des administrations fédérales, affectant quelque 800 000 agents du service public depuis le 22 décembre.