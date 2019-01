La culture en serre de Windsor-Essex nécessitera plus d'électricité

Le secteur croissant de la culture en serre dans la région de Windsor-Essex exigera bientôt plus d'électricité que n'en génère le système actuel de transmission, selon l'Independent Electricity System Operator (IESO).

Dans un récent rapport, l’organisme qui gère l’offre et la demande d’électricité en Ontario a dressé les prévisions de la demande en électricité de la province entre janvier 2019 et décembre 2023.

Il faut trouver une solution le plus vite possible. Rapport de l’Independent Electricity System Operator

Lors d’une rencontre en décembre dernier, l’association ontarienne des producteurs de légumes en serre en est venue au même constat.

La rencontre a été organisée par un comité aviseur de Kingsville-Leamington, qui regroupe notamment des représentants de municipalités, de la communauté agricole et d’Union Gas.

L’une des communications livrées à la rencontre indiquait que la hausse de la demande d’électricité est attribuable en grande partie aux serres, dont 80 % produisent des légumes. Les autres se spécialisent en culture du cannabis.

Hydro One tente de répondre à la demande

Selon Justine Taylor de l'Ontario Greenhouse Vegetable Growers, qui réglemente la culture en serre, le manque d’accès adéquat à l’électricité a déjà retardé les plans d’expansion de certains agriculteurs. Elle ajoute toutefois que l’organisme travaille de près avec l’IESO pour lui faire part des besoins des producteurs.

L’un des récents ajouts [d'Hydro One] est en service depuis l’automne dernier, et il y a une série de rénovations prévues au cours des deux prochaines années pour s’assurer que la demande à court et moyen terme soit satisfaite , explique Mme Taylor.

Justine Taylor est responsable des relations gouvernementales à l'Ontario Greenhouse Vegetable Growers. Photo : CBC/Chris Ensing

Un porte-parole du ministère de l’Énergie confirme qu’un nouveau transformateur et une ligne de transmission ont été installés à Leamington en 2018.

Dans un courriel envoyé à CBC, il ajoute toutefois que les récentes améliorations ne permettent que de satisfaire une partie des besoins en électricité de la région.

L’IESO est au courant de la demande croissante dans cette région et travaille afin d’identifier et répondre aux besoins en électricité par le biais d’une planification régionale , écrit le porte-parole.

Avec les informations de CBC