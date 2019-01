Les Huskies mettent la main sur Noah Dobson

En échange, Bathurst obtient 4 choix au repêchage, dont 3 de 1er tour pour les trois prochaines années.

Noah Dobson, 18 ans, faisait partie de l'équipe canadienne qui a été éliminée du Championnat du monde de hockey junior par la Finlande il y a quelques jours.

La meute a aussi échangé l’attaquant de 16 ans William Dufour à Chicoutimi et les choix de première ronde en 2019 et 2020, de deuxième en 2020, 2021 et de troisième en 2021.

Les Huskies reçoivent en retour les choix de première ronde pour les trois prochaines années et de deuxième en 2021.