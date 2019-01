Le Nord-Ouest de l’Ontario goûtera à l’hiver cette nuit

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour Thunder Bay et les régions avoisinantes.

Selon Environnement Canada, un système dépressionnaire qui traversera dans le nord-ouest de la province laissera sa trace dès dimanche soir jusqu'en fin de journée lundi.

Une accumulation de neige de 15 à 25 cm et des vents forts pouvant atteindre 60 kilomètres à l'heure sont prévus au cours de cette période, ce qui pourrait produire de la poudrerie par endroits.

Déplacements difficiles à prévoir

Cette tempête risque de compliquer les déplacements lundi matin, en raison de la visibilité réduite sur les routes.

Sécurité publique Canada, pour sa part, encourage les gens de cette région à éviter tout déplacement non essentiel et à se munir de trousses d'urgence contenant de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments, une trousse de premiers soins et une lampe de poche.

Pendant ce temps, des veilles de tempête hivernale sont en vigueur pour la région à l’est du lac Supérieur, incluant Sault-Sainte-Marie, Blind River et Elliot Lake.