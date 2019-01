Des centaines de jeunes se réunissent en prévision des Jeux du Canada

Comme ils sont tous issus de régions et sports différents, ce rassemblement vise à permettre aux jeunes de se connaître davantage afin de favoriser la cohésion et les liens en vue de la compétition.

C’est la raison d’être de [l’activité] d’aujourd’hui , raconte la cheffe de mission de l’équipe provinciale, Nicole Smith. C’est le seul temps pendant les jeux où ils vont tous être ensemble.

C’est important pour les jeunes de créer un tel sentiment pour qu’ils soient plus à l’aise dans la compétition, explique-t-elle.

On veut qu’ils performent à leur meilleur, pour certain ce sera une deuxième place et pour d’autre, une cinquième.

Nicole Smith, cheffe de mission de l'équipe du Nouveau-Brunswick