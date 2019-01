Comme le veut le concept original du jeu musical télévisé, deux équipes formées de filles et de garçons – vétérans et recrues – se sont affrontées devant public en direct au Studio 42 de la Maison de Radio-Canada.

Aux joueuses expérimentées Élyse Marquis, Linda Malo, Hélène Bourgeois-Leclerc et Isabelle Brossard sont venues s’ajouter Katherine Levac, Mariana Mazza, Maripier Morin et Sarah-Jeanne Labrosse.

Du côté des garçons, l’équipe était constituée des vétérans Sébastien Benoit, Alex Perron, Joël Legendre et Louis Morissette, avec les recrues Phil Roy, Jay Du Temple, Pierre-Yves Lord et Pier-Luc Funk.

Ces derniers ont « perdu la face », comme le prédisait le chant de ralliement des filles en début d’émission, et ont dû s’avouer vaincus à l’issue du match d’une heure et demie.

De nombreux invités musicaux étaient de la partie : Gabrielle Destroismaisons, la chanteuse derrière le titre Et cetera, était de la partie pour pousser quelques notes sur son succès monstre sorti en 2000. Charlotte Cardin est pour sa part venue interpréter Baby One More Time de Britney Spears.

Vers la fin de l’émission, les chanteurs Boom Desjardins (La chicane), Steve Veilleux (Kaïn), Jonathan Painchaud, Stéphane Yelle (Yelo Molo) et Jean-François Dubé (Noir silence) ont joué un pot-pourri de certaines de leurs pièces, accompagnés de guitares acoustiques.

Véronique Cloutier pilotait l’émission spéciale, comme à ses débuts en 1998. Elle a raconté cette semaine en entrevue qu’elle a vécu un petit stress, n’ayant pas présenté La fureur depuis 15 ans. « On disait qu’on l’avait tellement fait qu’on allait plonger dedans comme dans nos pantoufles, mais on était un peu rouillés », a-t-elle confié.

Après l’émission, sur les réseaux sociaux, de très nombreux internautes demandaient le retour à l’écran de l’émission, dont la dernière saison a pris fin en 2003.