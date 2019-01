Une planche de contreplaqué au travers de son pare-brise

Selon la police provinciale de l’Ontario, la planche de contreplaqué s’est envolée d’un véhicule pour terminer sa course de biais et au travers du pare-brise d’une voiture qui suivait le premier véhicule. La planche a transpercé le pare-brise et s’est arrêtée à quelques centimètres du visage du conducteur et de son passager.

L'homme a été accusé d'avoir une charge non sécurisée, en violation du Code de la route. Il comparaîtra en cour à une date ultérieure.

Les passagers n'ont pas été blessés Photo : Photo offerte par la PPO

L’incident a eu lieu vers 16 heures, mercredi, sur l'autoroute 410 près de la rue Queen E. à Brampton.

Le conducteur et les passagers qui prenaient place dans le véhicule endommagé s’en sont échappés sans blessures.