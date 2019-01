Un train VIA Rail happe un piéton dans l'ouest d'Ottawa

Un train de VIA Rail circulant entre Ottawa et Toronto a happé un piéton à la station Fallowfield, dans l'ouest d'Ottawa, vers 19 h samedi.

Il n'a pas été possible de savoir l'état de la victime, mais VIA Rail parle d'un « incident tragique ». Nos pensées sont avec ceux qui sont touchés par cette tragédie , a écrit dans un courriel la porte-parole de VIA Rail Canada, Kaven Delarosbil.

Les services d'urgence sont sur place, selon la compagnie de transport. Le Service de police d'Ottawa fait enquête sur la cause de l'accident.

VIA Rail affirme que le trajet d'aucun train n'est annulé. Le train impliqué, numéro 59, avait près de deux heures de retard et tous ses passagers sont encore à bord.

Un autre train, le 44, a également été retardé de deux heures par l'événement. Tous les passagers sont descendus et ont été dirigés vers leur destination par d'autres moyens de transport , indique toutefois Mme Delarosbil.

Plus de détails à venir