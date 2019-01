Ça va être la lutte au plastique. La guerre au plastique je dirais même. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup d'événements sur la rive sud au niveau du cyclisme, au niveau du défi du parc Gentilly, le marathon des couleurs. Des événements qui regroupent 800 à 1000 personnes. Ils reçoivent des bouteilles de plastique et mettent l'eau dans leur gourde. Alors, il y aura plus de bouteilles de plastique à Bécancour , affirme le maire.

Après quatre ans de lutte, M. Dubois affirme que le projet de fibre optique pour donner accès à Internet haute vitesse en milieu rural devrait commencer durant le mois de janvier.

La Ville souhaite aussi analyser sa consommation d'électricité pour pouvoir tenter d'économiser entre 100 et 200 000 dollars en ayant de meilleures pratiques.

Aussi, l'incubateur d'entreprises devrait voir le jour cet été.

Retraite?

M. Dubois a indiqué à Radio-Canada qu'il avait bien l'intention que ce soit son dernier mandat. Il aura, à la prochaine élection municipale, 75 ans.