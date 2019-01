Une infirmière se confie sur sa boulimie à l'heure des résolutions pour perdre du poids

Le Nouvel An s'accompagne souvent de résolutions pour perdre du poids. En Saskatchewan, une infirmière en psychiatrie qui a souffert de boulimie pendant 16 ans met en garde contre les troubles alimentaires qui se cachent derrière les régimes.

Andrea Parmar a fait la même résolution pendant 16 années de suite : arrêter ses comportements boulimiques. « Bien sûr que cela n’a pas fonctionné », confie-t-elle.

Elle a commencé son premier régime à 15 ans. Elle décide de ne manger que des pommes pendant une semaine, confie-t-elle, pour se sentir belle dans son maillot de bain pendant ses vacances à Hawaï. Par la suite, elle a commencé à se faire vomir après ses épisodes boulimiques. « J’ai malheureusement continué. C’est là où tout a commencé », déplore-t-elle.

« J’allais au magasin puis je mangeais dans ma chambre et mangeais jusqu’à m’empiffrer. Et bien sûr, après, vous vous sentez coupable, c’est à ce moment-là qu’on vomit. C’est le cycle de la boulimie. »

Andrea Parmar a toujours caché ses comportements boulimiques à sa famille. « Vous apprenez à couvrir vos traces, pour ainsi dire, il y a de la manipulation aussi, du mensonge. Et j'ai toujours été un secret », confie Andrea Parmar. Photo : Radio-Canada

L’infirmière rapporte que la boulimie s’accompagne de mensonges, de secrets et de manipulation qui empirent durant la période des fêtes.

« Noël était une période très difficile pour moi. Il y a toujours tellement d'attention autour de la nourriture. J’étais ailleurs. Quand toute la famille était autour de moi à me parler, je ne pensais qu’à une chose, ma prochaine compulsion alimentaire », explique-t-elle.

Andrea Parmar explique qu’elle ne pouvait pas s’empêcher de continuer. « Ma santé se détériorait, je tombais plus souvent malade, mais mes analyses restaient bonnes. C'était le feu vert pour continuer », explique-t-elle.

Quand j'ai rencontré mon mari, j’ai dû choisir. Andrea Parmar

C’est finalement après s’être mariée que Andrea Parmar parviendra à arrêter. « Elle a réalisé à quel point cela a nui à notre relation », explique son mari, Mick Parmar, qui prenait de plus en plus conscience de la gravité de la maladie mentale de son épouse.

« Mes troubles alimentaires ont commencé à l'âge de 15 ans et se sont prolongés jusqu'à l'âge de 31 ans. J'ai été boulimique pendant 16 ans », témoigne Andrea Parmar. Photo : CBC

Aujourd’hui, Andrea Parmar affirme qu'elle va bien. Elle encourage les jeunes qui subissent des troubles alimentaires à briser le silence et à chercher de l’aide, comme elle l’a fait.

« Ne soyez pas gêné, n’ayez pas honte. Parce que c'est ça qui vous empêche d'obtenir de l'aide. Et je suis ici pour dire qu’il y a de l’espoir et que ces maladies mortelles guérissent », déclare-t-elle.

« Nous devons célébrer la positivité du corps en étant nous-mêmes, en étant bien dans notre peau. [...] Aujourd'hui, je peux réellement apprécier la nourriture », conclut-elle.

Andrea Parmar a également publié un livre détaillant sa propre expérience, Alone in the crowd (« Seule dans la foule »).