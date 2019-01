Le Maurice Nightclub n'est pas mort. Un peu plus d'un an après sa fermeture , le propriétaire du complexe annonce que la boîte de nuit de la Grande-Allée à Québec renaîtra sous peu sous le nom de « Maurice 2.0 ».

Selon Denis Pelletier, la réouverture d'un tel établissement arrive dans un moment de choix.

« [Ils ont une occasion] extraordinaire parce que même si le monde sort moins, tu as beaucoup moins de compétitions. Alors ils vont avoir plus de temps pour s’ajuster et répondre à la demande », explique le propriétaire du complexe.

Il souhaite d’ailleurs agir à titre de mentor pour le groupe d'investisseurs qui va reprendre le Maurice Nightclub.

« C’est un groupe de jeunes qui va être capable de faire revivre l’histoire du Maurice à la façon d’aujourd’hui », ajoute-t-il.

Denis Pelletier confirme que le groupe a déposé une offre formelle de location. Les investisseurs devraient aussi racheter le fond de commerce détenu par M. Pelletier.

Parmi les investisseurs, on retrouve Charles Kamoun, qui a travaiilé avec le groupe Le Shaker. Il est aussi un ancien barman en chef du Maurice Nightclub.

Plus de détails à venir.