Des denrées envoyées en Syrie

Plus de 100 bénévoles ont préparé des trousseaux de vivres à destination des familles syriennes dans le besoin, samedi à Etobicoke, un quartier à l'ouest de Toronto.

Aujourd'hui j'étais à Etobicoke pour rencontrer des bénévoles de l'organisme @globalmedicdmgf. En quelques heures, ils ont emballé l'équivalent de 30.000 repas qui seront envoyés ce soir à des personnes dans le besoin en #Syrie. @Le_HCR en dénombre plus de 13 millions. #onrc pic.twitter.com/oM3y45HSN2 — Rozenn NICOLLE (@RozNicolle) 5 janvier 2019

Les aliments ont été assemblés et emballés dans un sac qui contient la description des ingrédients en langue arabe.

Chaque sac contient 600 grammes de denrées non périssables qui, une fois cuisinés, fourniront 1,8 kilos de nourriture, soit de quoi nourrir 6 personnes.

Les équipes ont préparé et emballé ces paquets de denrées Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

la nourriture a été spécifiquement choisie par deux chefs d’origine syrienne réfugiés au Canada afin de mieux correspondre aux besoins de la population.

5000 sacs ont été préparés et envoyés, accompagnés de 800 trousseaux permettant de purifier l’eau ainsi que des kits d'hygiène.

Des trousses d'hygiène et d'épuration de l'eau sont aussi envoyées Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

L’organisme humanitaire Global Medic a lancé ce programme en été 2018 et en est à sa quatrième expédition. Il espère, en 2019, organiser ces événements deux fois par mois et envoyer, au total, un million de repas dans l’année. Selon les Nations unies, plus de 13 millions de syriens sont présentement dans le besoin.