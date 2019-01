Le Québécois Luc Tardif président de la Fédération internationale de hockey?

Le président de la Fédération française de hockey et trésorier de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), Luc Tardif, n'exclut pas de faire campagne pour devenir président de la IIHF.

J’ai un rôle de trésorier, je fais partie des négociations avec le CIO. On a encore du pain sur la planche d’ici 2020. Je n’écarte pas totalement l’idée, je me concentre sur ce que j’ai à faire. Je souhaite être l’élément stabilisateur. Quand on part des campagnes, ça part dans tous les sens, alors qu’on a à préparer les quatre prochaines années, de 2020 à 2024 , affirme M. Tardif.

Bien qu'il soit originaire de Trois-Rivières, Luc Tardif se considère désormais Européen.

Je suis un peu Européen, puisque je suis en France depuis 1975, mais effectivement, mon expérience olympique m'a permis de connaître le milieu olympique. J’ai assisté René [Fasel] dans des discussions ardues avec Gary Bettman. J’ai pas encore pris ma décision, mais je n’écarte pas l’idée.