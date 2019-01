Le centre de jour pour les femmes itinérantes ouvre ses portes

Le centre offre des repas et des ateliers pour les femmes sans-abris tous les samedis.

C’est un endroit sécuritaire, non mixte, où les femmes peuvent venir se réchauffer l’hiver, discuter avec les autres, échanger, briser l’isolement , a énuméré une intervenante de la Chaudronnée de l’Estrie, Andréanne Roy.

C’est important pour donner une place à la femme, pour briser la solitude les fins de semaine, […] ça peut amener beaucoup de bonnes relations et d’amitiés. On fait beaucoup d’activités pour apprendre à se connaître. Hélène Poulin, représentante des bénéficiaires dans le conseil d’administration de la Chaudronnée

La Chaudronnée a amorcé l’initiative l’année dernière grâce à un projet pilote financé par le gouvernement fédéral. Les sommes n’ont toutefois pas été avancées pour cette deuxième année.

[On puise à même] les fonds de la Chaudronnée, a révélé Andréanne Roy. On prévoit un déficit, mais on a décidé de quand même lancer le projet parce que ça nous tenait à cœur.

La Chaudronnée prévoit tenir cette activité hebdomadaire d’ici la fin du mois de mars.

D'après les informations de Jean Arel